Due auto a fuoco nei pressi del Castello di Limatola

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duevetture sono andate anella serata di ieri in un’area di parcheggio pubblico neideldi. Si tratta di una Toyota Aygo e una Seat Cordoba. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel distaccamento di Telese Terme che hanno provveduto a spegnere il rogo e ad impedire che le fiamme si propagassero ad altre vetture in sosta. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei caschi rossi per individuare le cause che hanno scatenato il. Sembrerebbe dai primi rilievi che si tratti di un incendio di natura accidentale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.