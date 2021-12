Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Hauser al comando, Vittozzi 18ma davanti a Wierer (Di sabato 4 dicembre 2021) La stagione 2021-2022 della Coppa del Mondo di biathlon femminile ha preso il via. Un’annata importante che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e in cui le atlete vorranno farsi trovare pronte. Di seguito gli aggiornamenti delle classifiche del massimo circuito internazionale: Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile GENERALE 1. Lisa Hauser (Austria) 177 2. Marte Roeiseland (Norvegia) 168 2. Dzinara Alimbekaya (Bielorussia) 160 4. Elvira Oeberg (Svezia) 147 5. Anais Chevalier (Francia) 140 6. Marketa Davidova (Repubblica Ceca) 134 7. Franziska Preuss (Germania) 134 8. Denise Herrmann (Germania) 130 9. Hanna Oeberg (Svezia) 128 10. Hanna Sola ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) La stagionedelladeldiha preso il via. Un’annata importante che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechinoe in cui le atlete vorranno farsi trovare pronte. Di seguito gli aggiornamenti delle classifiche del massimo circuito internazionale:DELGENERALE 1. Lisa(Austria) 177 2. Marte Roeiseland (Norvegia) 168 2. Dzinara Alimbekaya (Bielorussia) 160 4. Elvira Oeberg (Svezia) 147 5. Anais Chevalier (Francia) 140 6. Marketa Davidova (Repubblica Ceca) 134 7. Franziska Preuss (Germania) 134 8. Denise Herrmann (Germania) 130 9. Hanna Oeberg (Svezia) 128 10. Hanna Sola ...

