Centro | Rotondi | ' al via ' Dctour' con i sindaci in tutta Italia'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Ringrazio ancora Dario Franceschini, Giorgia Meloni e Francesco Verderami per la prima presentazione del mio libro 'La variante Dc' ieri a Roma. E' iniziato ieri il 'Dctour' che toccherà tutte le città Italiane, con la presentazione ad Ascoli nel palazzo dei Capitàni e l'intervento del sindaco Marco Fioravanti di 'Fratelli d'Italia'". Lo dice Gianfranco Rotondi. "Domenica a Firenze il libro sarà presentato dal sindaco Dario Nardella del Pd, poi sarà il turno a Milano del sindaco Beppe Sala -prosegue-. Non è un caso che una discussione politica parta dai sindaci, che sono divenuti i veri protagonisti di questa stagione politica".

