Calcio | Serie A | Roma-Inter 0-3**

(Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dic. - (Adnkronos) - L'sconfigge per 3-0 lanell'anticipo della 16esima giornata diA, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Di Calhanoglu al 15', Dzeko al 24' e Dumfries al 39' le reti dei campioni d'Italia in carica. In classifica i nerazzurri salgono a quota 37, a -1 dal Milan capolista e a +1 sul Napoli impegnato stasera al Maradona contro l'Atalanta. I giallorossi sono quinti con 25 punti.

