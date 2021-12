Bernardo Corradi | una carriera tra luce e ombre | ecco cosa ha vinto

Leggi su ck12

(Di sabato 4 dicembre 2021), comincia la suamilitando in diverse squadre di Serie C, per poi esordire con il Poggibonsi, la squadra con la quale metterà a segno la prima rete in un campionato professionista. Darà sfoggio del suo talento con la Fidelis Andria in Serie B, per poi passare al Cagliari, con i rossoblù farà il suo esordio in Serie A esattamente il 30 Agosto del 1999, dopo un anno passerà all’Inter, nella squadra non avrà modo di farsi notare, totalizzando zero presenze in campionato., chi è il calciatore,e successi (Instagram)Dopo esser arrivato a Milano, la società lo cederà al Chievo, con la squadra gialloblu realizzerà 12 reti durante la prima stagione, contribuendo alla storica ascesa in Serie A, mentre l’anno dopo segnerà 10 ...