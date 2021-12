Arthur diventa un problema per la Juventus: lo scenario (Di sabato 4 dicembre 2021) Una situazione non semplice quella che sta vivendo Arthur; il centrocampista brasiliano, a gennaio, potrebbe lasciare la Juventus. Arthur (Getty Images)La Juventus, grazie al successo con la Salernitana, è rimasta sul treno Champions; in questo mese il calendario sorride ai bianconeri obbligati a ottenere una serie di risultati utili consecutivi per provare a cambiare le ambizioni all’interno di una stagione più difficile del previsto. Non solo il campo; la società è impegnata anche sul fronte mercato con una serie di situazioni da risolvere. Per poter rinforzare la rosa, bisogna cedere ma non sarà semplice trovare una sistemazione a determinati giocatori. Il problema più grande la Juventus lo ha in mezzo al campo; se in attacco Dybala riesce a dare quella qualità in più, a centrocampo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021) Una situazione non semplice quella che sta vivendo; il centrocampista brasiliano, a gennaio, potrebbe lasciare la(Getty Images)La, grazie al successo con la Salernitana, è rimasta sul treno Champions; in questo mese il calendario sorride ai bianconeri obbligati a ottenere una serie di risultati utili consecutivi per provare a cambiare le ambizioni all’interno di una stagione più difficile del previsto. Non solo il campo; la società è impegnata anche sul fronte mercato con una serie di situazioni da risolvere. Per poter rinforzare la rosa, bisogna cedere ma non sarà semplice trovare una sistemazione a determinati giocatori. Ilpiù grande lalo ha in mezzo al campo; se in attacco Dybala riesce a dare quella qualità in più, a centrocampo ...

