Trovata morta in casa, la tragedia a 27 anni. "Aveva sospetti sul fidanzato, non ha retto" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Storia di un amore, ma anche di un doloroso epilogo. Un timore che è andato ben oltre i limiti della realtà, che avrebbe portato la giovane ragazza di 27 anni a togliersi la vita. Una storia che ha fatto il giro del web in poche ore, dopo la notizia della drammatica scoperta avvenuta nell'abitazione di Ella Emery. Tanti sogni da realizzare, ma anche tanto amore da dare e ricevere in modo incondizionato. Eppure Ella Emery si è lasciata fagocitare dal timore di poter essere tradita dal fidanzato, motivo che avrebbe spinto la 27enne a togliersi la vita per amore. Il suo corpo, privo di vita, trovato proprio nella casa a Milnsbridge che condivideva con il compagno, Jack Freeth, ingegnere del riscaldamento del Kirklees Council. Ma per Ella non sembra essere stata la prima volta. Secondo quanto affermato dall'assistente medico ...

