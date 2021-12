The Voice Senior, Piero Cotto: “Conoscevo già Orietta Berti” (Di venerdì 3 dicembre 2021) The Voice Senior, Piero Cotto e Beatrice Pasquali hanno incantato tutti e lui confessa su Orietta Berti. Nell’ultima puntata del talent Piero Cotto e la moglie Beatrice Pasquali con la loro esibizione hanno fatto qualcosa di inedito nel programma: sono i primi che hanno duettato. Piero Cotto e Beatrice Pasquali (foto Facebook)La coppia di Asti ha cantato Grazie perchè di Gianni Morandi e Amii Stewart. Entusiasti i giurati composti da Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Tra i tanti commenti positivi spicca quello dell’ultima che nel 2021 ha riottenuto tanti visibilità e successo grazie al singolo Mille: “Siete i nostri Joe Cocker e Aretha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Thee Beatrice Pasquali hanno incantato tutti e lui confessa su. Nell’ultima puntata del talente la moglie Beatrice Pasquali con la loro esibizione hanno fatto qualcosa di inedito nel programma: sono i primi che hanno duettato.e Beatrice Pasquali (foto Facebook)La coppia di Asti ha cantato Grazie perchè di Gianni Morandi e Amii Stewart. Entusiasti i giurati composti da, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Tra i tanti commenti positivi spicca quello dell’ultima che nel 2021 ha riottenuto tanti visibilità e successo grazie al singolo Mille: “Siete i nostri Joe Cocker e Aretha ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci vediamo stasera su @RaiUno per la prima puntata di The Voice Senior 2?? Restate incollati su Rai 1 e fatemi saper… - RollingStoneita : I Måneskin di nuovo in tv negli Stati Uniti: guarda il medley ‘Beggin / Mammamia’ a The Voice - Marco85474819 : RT @LoredanaBerte: Ci vediamo stasera su @RaiUno per la prima puntata di The Voice Senior 2?? Restate incollati su Rai 1 e fatemi sapere cos… - boccininocisl : A The Voice Senior ci sarà anche il sangiovannese Michele Longo - CorriereCitta : Piero Cotto: chi è, età, carriera, canzoni, The Voice Senior, chi è la moglie Beatrice Pasquali -