Svizzera, test molecolare obbligatorio per chi arriva (ma non per gli italiani di confine) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il governo preoccupato dalla nuova ondata di casi e dalla bassa percentuale di vaccinati (appena il 67%). Dalle restrizioni esentato chi abita in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il governo preoccupato dalla nuova ondata di casi e dalla bassa percentuale di vaccinati (appena il 67%). Dalle restrizioni esentato chi abita in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige

Advertising

Corriere : La Svizzera introduce l’obbligo di tampone molecolare per chi entra (ma non per gli italiani di confine) - BR_Sprecher : Ingresso in Svizzera: da domani tutti i Paesi saranno rimossi dall’elenco dei Paesi con obbligo di quarantena. Tutt… - BAG_OFSP_UFSP : Registrata anche in Portogallo, Nigeria, Canada e Giappone la variante Omicron. Dal 30.11.21 ore 00:00 tutte le per… - rfiata : @nicolettagiust1 cercare un test pcr sarebbe niente rispetto a Mlle. dai speriamo di no. ???? ti confesso che ho anc… - LorenzQuadri : I flop continuano. Prima introducono le quarantene, poi le tolgono. Perché in Svizzera 'devono entrare tutti'. Ved… -