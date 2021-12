Soleil mette all'angolo Alex Belli: "So tutto" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Grazie alle foto 'rubate' di Delia Duran con il modello Simone Bonaccorsi, la dichiarazione di Alex Belli - seguita dal successivo litigio - l'influencer Soleil Sorge, protagonista di quest'anno nella casa del Grande Fratello Vip, inizia ad avere dubbi sul suo coinquilino, Alex Belli. Leggi anche: Ursula Bennardo asfalta Alex Belli: "Ancora gli permettono di parlare?!" Soleil sostiene che gli scatti di Delia Duran e Simone Bonaccorsi siano solo un modo per brandizzare ancora di più in diretta gli abiti con cui Delia Duran e il marito Alex Belli hanno una collaborazione in atto. Infatti, ieri, Soleil ha messo con le spalle al muro il Gieffino Alex Belli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Grazie alle foto 'rubate' di Delia Duran con il modello Simone Bonaccorsi, la dichiarazione di- seguita dal successivo litigio - l'influencerSorge, protagonista di quest'anno nella casa del Grande Fratello Vip, inizia ad avere dubbi sul suo coinquilino,. Leggi anche: Ursula Bennardo asfalta: "Ancora gli permettono di parlare?!"sostiene che gli scatti di Delia Duran e Simone Bonaccorsi siano solo un modo per brandizzare ancora di più in diretta gli abiti con cui Delia Duran e il maritohanno una collaborazione in atto. Infatti, ieri,ha messo con le spalle al muro il Gieffino...

