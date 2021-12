Roma-Inter | Inzaghi in conferenza | “Non sarà semplice”

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - DAZN_IT : La Roma, le radio AS(m)R e i tifosi giallorossi molto molto molto informati su ogni cosa. Anche gli spuntini di mez… - infoitsport : Roma-Inter, sfida d'attacco: è la rivalità con più reti nella storia della Serie A - infoitsport : Roma-Inter, Materazzi a Mourinho: “Ricordati che giochi con la tua squadra” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

, per Simone Inzaghi con laè quasi un derby Dopo molti anni alla Lazio , quella con lanon può essere una sfida normale per Inzaghi , che infatti la vive quasi come fosse un ...Non è però un match facile quello che attende gli uomini di Inzaghi, impegnati in trasferta contro ladell'ex José Mourinho . L'appare comunque favorita sui padroni di casa: i betting ...Cosa si aspetta da questa gara?: “Una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante. Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter“. Su cosa deve migliorare Lautaro?: “Deve ...Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter ...