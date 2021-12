Real Madrid, Ancelotti sull’Inter: «Squadra completa ma ora non ci pensiamo» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato anche dell’Inter, prossima avversario di Champions League Il tecnico del Real Madrid Ancelotti ha parlato anche della sfida di Champions contro l’Inter. Le sue parole alla domanda in conferenza stampa: INTER – «L’Inter è una Squadra completa, sta facendo bene. Ma ora non pensiamo a loro né all’Atlético (il 12 dicembre, ndr). Devo pensare alla formazione migliore per battere la Real Sociedad, senza fare calcoli». CONTINUA SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo, allenatore del, ha parlato anche dell’Inter, prossima avversario di Champions League Il tecnico delha parlato anche della sfida di Champions contro l’Inter. Le sue parole alla domanda in conferenza stampa: INTER – «L’Inter è una, sta facendo bene. Ma ora nona loro né all’Atlético (il 12 dicembre, ndr). Devo pensare alla formazione migliore per battere laSociedad, senza fare calcoli». CONTINUA SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

