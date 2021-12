Rai1, Coletta: «In access e preserale insistono da troppo gli stessi game. I conduttori dell’ESC? Dopo Sanremo». Marisa Laurito in seconda serata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefano Coletta I conduttori dell’Eurovision Song Contest di Torino verranno annunciati “Dopo Sanremo“. Stefano Coletta non anticipa i tempi, consapevole che entrambi gli eventi canori saranno gli appuntamenti di spicco della stagione in corso. Intervistato dall’Ansa, il direttore di Rai1 ha rivendicato i buoni ascolti ottenuti nel periodo di garanzia appena concluso, facendo il punto anche su ciò che poteva e doveva andare meglio. Come lo show di Alessandro Cattelan. “Penso che una delle nostre mission sia proporre linguaggi e volti nuovi. Cattelan ha un indubbio talento nell’intrattenimento, si voleva proporre un linguaggio diverso. I progetti avrebbero bisogno di maggiore respiro per aggiustare il tiro“ ha ammesso il numero uno della rete ammiraglia, che è in lizza per agguantare ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefanodell’Eurovision Song Contest di Torino verranno annunciati ““. Stefanonon anticipa i tempi, consapevole che entrambi gli eventi canori saranno gli appuntamenti di spicco della stagione in corso. Intervistato dall’Ansa, il direttore diha rivendicato i buoni ascolti ottenuti nel periodo di garanzia appena concluso, facendo il punto anche su ciò che poteva e doveva andare meglio. Come lo show di Alessandro Cattelan. “Penso che una delle nostre mission sia proporre linguaggi e volti nuovi. Cattelan ha un indubbio talento nell’intrattenimento, si voleva proporre un linguaggio diverso. I progetti avrebbero bisogno di maggiore respiro per aggiustare il tiro“ ha ammesso il numero uno della rete ammiraglia, che è in lizza per agguantare ...

Advertising

enricogenna : RT @bubinoblog: COLETTA: LA SUPREMAZIA DI RAI1 SU CANALE 5, LE GRANDI NOVITÀ 2022 E LA TV DELLE FESTE - CIAfra73 : Il direttore di #Rai1 Coletta traccia un bilancio della stagione e annuncia novità - fraversion : contrordine: sarà sempre Roberto Bolle ad aprire l'anno su Rai1 con Danza con me, il 1° gennaio (e non dopo Sanremo… - JaimeVerdR_99 : RT @escitalia: Il direttore di Rai1 Stefano Coletta rivela all'ANSA che per conoscere i conduttori dell'Eurovision 2022 bisognerà attendere… - Giulia48113895 : RT @IlContiAndrea: 'Cattelan? I progetti avrebbero bisogno di maggiore respiro per aggiustare il tiro'. Conduttori #Eurovision2022 dopo #Sa… -