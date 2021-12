Quirinale | grandi manovre al centro | Iv e Ci verso federazione | ma Calenda non ci sta** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Insomma, spiegano le stesse fonti, Azione insieme a Più Europa (in vista anche di un rafforzamento dell'azione comune già in campo a Camera e Senato) proseguono per la loro strada. "Senza dare giudizi. C'è chi pensa a pesare di più in Parlamento e chi, come noi, ad arrivare alla doppia cifra alle elezioni". E poi, si ragiona, se non cambia la legge elettorale "Toti torna in braccio aldestra in un attimo...". Seva per la sua strada, il lavoro di Italia Viva e Coraggio Italia prosegue. Un big di Coraggio Italia spiega che lo scopo è dar vita a una sorta di ''patto di consultazione'' per meglio coordinarsi in Parlamento. Almeno per adesso, poi nel futuro si vedrà. Luigi Brugnaro non parla, ma riferiscono che resta osservatore attento di questi movimenti, ricordando che tra lui e Renzi il dialogo non è mai venuto meno. A ...