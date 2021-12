Napoli, è il momento di rialzare la testa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli infortuni tagliano le gambe al Napoli ma, nel momento più delicato, è necessario fare di necessità virtù e portare risultati Si sa, gli imprevisti non arrivano mai da soli. È proprio quello che sta capitando al Napoli nell’ultimo periodo. Dalla consacrazione in campionato con il raggiungimento del primo posto in classifica in solitaria, per gli azzurri è stato un crescendo di sfortune inaudite. Osimhen, probabilmente il calciatore più impattante della formazione di Spalletti e di tutto il campionato, è costretto ai box per circa tre mesi. Anguissa, autentica rivelazione del mercato partenopeo e gioiello della squadra, è indisponibile per infortunio. Alla lista si aggiungono anche i nomi più recenti: Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Il trio, che sta pian piano amalgamandosi sempre più e sta portando gioco e risultati, potrebbe ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli infortuni tagliano le gambe alma, nelpiù delicato, è necessario fare di necessità virtù e portare risultati Si sa, gli imprevisti non arrivano mai da soli. È proprio quello che sta capitando alnell’ultimo periodo. Dalla consacrazione in campionato con il raggiungimento del primo posto in classifica in solitaria, per gli azzurri è stato un crescendo di sfortune inaudite. Osimhen, probabilmente il calciatore più impattante della formazione di Spalletti e di tutto il campionato, è costretto ai box per circa tre mesi. Anguissa, autentica rivelazione del mercato partenopeo e gioiello della squadra, è indisponibile per infortunio. Alla lista si aggiungono anche i nomi più recenti: Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Il trio, che sta pian piano amalgamandosi sempre più e sta portando gioco e risultati, potrebbe ...

