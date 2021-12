Milan | incontro con gli agenti di Agustín Álvarez

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella giornata di venerdì 3 dicembre, ilha ricevuto la brutta notizia della stagione finita per Simon Kjaer. In conmpenso però, la dirigenza si sta muovendo per puntellare la rosa nel mercato di riparazione di gennaio per provare a puntare all’obiettivo scudetto. Sul taccuino della coppia Maldini-Massara c’è il talentuoso attaccante uruguaiano classe 2001Martínez. Nella giornata odierna infatti c’è stato untra la dirigenza dele glidel ragazzo. L’attaccante del Peñarol ha segnato la bellezza di 23 reti in 38 partite tra tutte le competizioni e sarebbe un ottimo rinforzo in un reparto offensivo di giocatori abbastanza in la’ con l’età. Nei prossimi giorni seguiranno sviluppi. SportFace.

DiMarzio : #Milan | Incontro con gli agenti di Agustin #Alvarez

Vigilia importante in casa Milan in attesa del match contro la Salernitana che andrà in scena domani alle ore 15:00 a San Siro. I rossoneri, infatti, con ...Il mercato di gennaio si avvicina e, di pari passo con la necessità imminente di individuare una soluzione per l'infortunio occorso a Simon Kjaer, Come anticipato in esclusiva da calciomercato.com , a ...