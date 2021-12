Mattarella accoglie con 'stupore' il Ddl costituzionale per abolire il secondo mandato e il semestre bianco (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sempre mostrato insofferente ad una sua rielezione, seppur giustificata dall'emergenza della pandemia. secondo il Capo dello Stato il mandato è ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergiosi è sempre mostrato insofferente ad una sua rielezione, seppur giustificata dall'emergenza della pandemia.il Capo dello Stato ilè ...

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Mattarella accoglie @EmmanuelMacron al Colle: 'Uniti per dare più ambizione all' Unione europea' - FilippoCarmigna : Mattarella accoglie Macron e gli racconta la storia dell'arredamento al Quirinale - Profilo3Marco : RT @Corriere: Mattarella accoglie Macron e gli racconta la storia dell’arredamento al Quirinale - AmmanGiovanni : ????CHI NON RISIKA ROSIKA ???? Oggi la firma del #trattatobilatare fra #Italia e #Francia. #Mattarella :”È un trattat… - Giornaleditalia : Presto la firma del Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata: 'Relazione di fiducia e mutuo rispetto tra… -