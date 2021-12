Immigrazione | Draghi “Serve un maggiore coinvolgimento dell' Europa”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo incontroa rafforzare la cooperazione regionale del nostro paese. Il Mediterraneo non è un mare o un'espressione geografico, ma è un insieme di legami sociali, economici e culturali, è un crocevia del mondo”. Così il presidente del Consiglio, Mario, alla 7° Conferenza “Rome Med-Mediterranean Dialogues”. E ha aggiunto: “Pensate al blocco del canale di Suez'anno scorso, la chiusura di un accesso da e per il Mediterraneo ha avuto conseguenze importanti ovunque oppure pensiamo ai flussi di migranti sulle nostre coste. Da soli non possiamo controllare i movimenti migratori che dall'inizio di quest'anno contano 63.000 arrivi, sei volte tanti del 2019.un maggiordi tutti i paesi europei anche nel Mediterraneo. L'Italia promuove un avanzamento ...

ROMA (ITALPRESS) – "Questo incontro serve a rafforzare la cooperazione regionale del nostro paese. Il Mediterraneo non è un mare o un'espressione geografico, ma è un insieme di legami sociali, economi ...