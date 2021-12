Il finto finale di The Resident 3 il 10 dicembre su Rai2, oggi in onda a metà (Di venerdì 3 dicembre 2021) oggi va in onda a metà The Resident 3 su Rai2. La serie tv che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla forza e alla spigolosità del suo protagonista, tornerà oggi, 3 dicembre, in prima serata con un singolo episodio a differenza di quello che è successo nelle scorse settimane, cosa vedremo quindi e perché questo cambio di programmazione? Per qualche impensabile motivo, Rai2 ha deciso di rimandare gli ultimi episodi di The Resident 3 a gennaio per ‘accompagnare’ i primi di The Good Doctor 5, la serie con la quale fa staffetta ormai da due mesi. Questo significa che quello che andrà in onda il 10 dicembre su Rai2 è un finto finale di The ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)va inThe3 su. La serie tv che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla forza e alla spigolosità del suo protagonista, tornerà, 3, in prima serata con un singolo episodio a differenza di quello che è successo nelle scorse settimane, cosa vedremo quindi e perché questo cambio di programmazione? Per qualche impensabile motivo,ha deciso di rimandare gli ultimi episodi di The3 a gennaio per ‘accompagnare’ i primi di The Good Doctor 5, la serie con la quale fa staffetta ormai da due mesi. Questo significa che quello che andrà inil 10suè undi The ...

Advertising

zazoomblog : Il finto finale di The Resident 3 il 10 dicembre su Rai2 oggi in onda a metà - #finto #finale #Resident #dicembre - MarcoNicolosi90 : Titì con gli occhi di Mark Landers sulla maglia. top. a proposito di #BallonDor lui non l'ha finto solo perché in f… - sandrokan1977 : Ora capite finalmente : 1) che in FIFA regna una mafia assurda 2) per far contento CR7, devono mandarlo ai mondiali… - leo_finto : Ronaldo, andando alla Juventus, ha rovinato il suo finale di carriera. #BallonDor - LalienoJ : Non si parla abbastanza di Flavio Insinna che nel suo libro descrive una violenza fisica ad una infermiera con tant… -