GP Jeddah: è già sfida mondiale in FP1 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il GP di Jeddah inaugura la sua storia in Formula 1 con le FP1. E subito si accende la sfida mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L'inglese è il vincitore di questo primo round, ma "Super Max" è a soli 56 millesimi dal sette volte campione. Segue Valtteri Bottas, che paga solo due decimi dai magnifici due. Il primo degli "umani" è Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri. Prosegue la sfida tra Ferrari e McLaren per il terzo posto nel mondiale costruttori: anche a Jeddah la Rossa è in vantaggio. Carlos Sainz è meglio di Charles Leclerc sesto contro settimo. La McLaren non fa meglio dell'ottava piazza con Daniel Ricciardo, mentre Lando Norris è più indietro in 13esima posizione. Spettacolare Antonio Giovinazzi, addirittura quinto! Fernando Alonso e Sebastian Vettel chiudono la top ...

