Eitan sarà presto in Italia: è in viaggio con la zia Aya. La famiglia Biran: «Potrà tornare alla sua vita, dai suoi amici e dal suo gatto» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo una lunga contesa legale tra la famiglia paterna e materna, dopo essere stato rapito e portato in Israele dal nonno materno Shmuel Peleg, sta tornando in volo verso l'Italia il piccolo Eitan Biran, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Al suo fianco sono presenti la zia e tutrice legale, Aya Biran, lo zio Or e le loro due figlie. Il portavoce della famiglia Biran ha confermato in una nota che «Eitan torna a casa della zia, che è accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese – la casa dei suoi genitori defunti – che è anche vicina alla casa dei nonni da parte del padre che aspettano il suo ritorno». Nella stessa dichiarazione, si spiega che ...

