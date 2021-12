Egitto | il mondo sommerso di Marsa Alam è vita a colori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una volta scoperta non vorrete più risalire, vi sentirete come il Capitano Nemo tra le meraviglie degli abissi. È questo l’effetto che fa il reef, solo una spiaggia dorata ed un sole che non conosce nuvole vi richiamerà a riva, per non parlare delle coccole di un soggiorno Eden che iniziano già sotto l’ombrellone. Sono tanti i turisti che scelgono una vacanza in questa località, particolarmente nota per praticare immersioni, a sole quattro ore di volo dall’Italia. Un tempo piccolo villaggio di pescatori, questa placida perla egiziana situata nella parte orientale del paese, ha mantenuto la sua identità. Più tranquilla e defilata rispetto a Sharm El Sheikh,è rinomata soprattutto per la magnifica barriera corallina, considerata la più bella del Mar Rosso. Bastano una maschera ed un boccaglio per svelare un vero incanto appena sotto le onde, ...