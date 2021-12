"Ecco la verità sul golpe mancato..." (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il politico democristiano e figlio del quarto presidente della Repubblica è andato a scavare sul presunto “Piano Solo” del ’64 e ne ha tratto una conclusione: “Fu una fake news”. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il politico democristiano e figlio del quarto presidente della Repubblica è andato a scavare sul presunto “Piano Solo” del ’64 e ne ha tratto una conclusione: “Fu una fake news”.

On. Mario Segni, perché ha sentito il desiderio di indagare sui fatti del 1964? "Prima di tutto c'è una spinta personale, vorrei dire familiare. Il 1964 ha un imputato principale che è Antonio Segni. ...

