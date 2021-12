Delia non si presenta al GF e rifiuta di parlare con Alex, la reazione di lui (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Delia Duran non va al GF per il confronto con Alex Belli Questa sera al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta arrivare, per l’ennesima volta, Delia Duran. Il motivo è il bacio appassionato tra Alex Belli e Soleil Sorge e soprattutto l’ammissione dell’attore di essere innamorato della coinquilina. Dopo che Alfonso Signorini ha chiesto la versione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 4 dicembre 2021)Duran non va al GF per il confronto conBelli Questa sera al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta arrivare, per l’ennesima volta,Duran. Il motivo è il bacio appassionato traBelli e Soleil Sorge e soprattutto l’ammissione dell’attore di essere innamorato della coinquilina. Dopo che Alfonso Signorini ha chiesto la versione L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Guast95 : RT @BITCHYFit: Non c’è riuscita Delia a separarli, ma Valery sì #GFVip - AnnaChi64642517 : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - avtaty : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - Nardy428170241 : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - evbdwantstobeus : alex vuole che delia non si intrometta che soleil non esprima dubbi lui deve stare lì sotto ai riflettori parlando… -