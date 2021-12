De Gea resta a terra, ma l'Arsenal segna: che caos a Old Trafford! Guarda gli highlights (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel posticipo della 14ª giornata di Premier League, il Manchester United supera in rimonta l'Arsenal per 3 - 2. In gol Smith Rowe, Fernandes, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Odegaard. In occasione ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel posticipo della 14ª giornata di Premier League, il Manchester United supera in rimonta l'per 3 - 2. In gol Smith Rowe, Fernandes, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Odegaard. In occasione ...

PieroMatrone : Pazzesco in Man United-Arsenal: de Gea prende una storta su corner e resta a terra per 10-15''. Atkinson non se ne… - nickmo30840597 : @LucaMarelli72 Calcio d’angolo, Fred pesta la caviglia di De Gea che resta a terra molto dolorante, nel prosieguo d… -