Davide Giri, ucciso in strada a New York. Era dottorando italiano alla Columbia University (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studente italiano è morto a New York dopo essere stato aggredito in strada. Lo studente era un dottorando originario di Torino, si chiamava Davide Giri e stava completando il suo percorso di studi presso l’università Columbia. Al momento sono in corso gli accertamenti da paerte della polizia, secondo le prime informazioni lo studente sarebbe stato aggredito in strada. Studente italiano ucciso in un agguato a New York Davide Giri, questo il nome del dottorando morto a New York, sarebbe stato vittima di un agguato in strada. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe stato aggredito intorno alle 23 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studenteè morto a Newdopo essere stato aggredito in. Lo studente era unoriginario di Torino, si chiamavae stava completando il suo percorso di studi presso l’università. Al momento sono in corso gli accertamenti da paerte della polizia, secondo le prime informazioni lo studente sarebbe stato aggredito in. Studentein un agguato a New, questo il nome delmorto a New, sarebbe stato vittima di un agguato in. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe stato aggredito intorno alle 23 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Corriere : Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York: accoltellato vici... - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30 anni.… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: New York, lo studente italiano Davide Giri della Columbia University ucciso ad Harlem - lanibaldi : RT @rep_torino: Davide Giri, il giovane ingegnere di Alba con la passione per il volontariato ucciso a coltellate a New York [aggiornamento… -