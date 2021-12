Covid, Brusaferro: «Fasce d'età più colpite tra 20 e 30 anni». Rezza: «Omicron per ora non circola in Italia» (Di venerdì 3 dicembre 2021) I numeri, le prospettive, il virus che non molla. «Anche l'Italia ha un curva in crescita sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Pesi Ue. La crescita è... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021) I numeri, le prospettive, il virus che non molla. «Anche l'ha un curva in crescita sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Pesi Ue. La crescita è...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA I Brusaferro (ISS): 'Aumento maggiore dei casi Covid sotto i 20 anni e tra 30 e 50. Per la sesta settimana… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA I Brusaferro (ISS): 'Aumento maggiore dei casi Covid sotto i 20 anni e tra 30 e 50. Per la sesta settimana c'è u… - salutegreen24 : Contagi Covid in Italia, ricoveri, variante Delta e Omicron: il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvi… - debufred : #Brusaferro sull'aumento dell'occupazione delle TI racconta palle cioè fake news Si vergogni! #Covid - infoitsalute : Covid, crescono i casi tra i bambini. Brusaferro: “Troppi 3,5 milioni senza vaccino”, ma è boom di prime dosi -