Bosch e chip in carburo di silicio, più autonomia per le auto elettriche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Passi in avanti. I semiconduttori in carburo di silicio (SiC) sono piccoli , potenti ed estremamente efficienti . Dopo uno sviluppo durato diversi anni, Bosch sta avviando la produzione su larga scala ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Passi in avanti. I semiconduttori indi(SiC) sono piccoli , potenti ed estremamente efficienti . Dopo uno sviluppo durato diversi anni,sta avviando la produzione su larga scala ...

Ultime Notizie dalla rete : Bosch chip Bosch e chip in carburo di silicio, più autonomia per le auto elettriche Due anni fa l'azienda fornitrice di tecnologie e servizi aveva reso nota l'intenzione di accelerare lo sviluppo dei chip in SiC e di avviarne la produzione. A tale scopo Bosch ha sviluppato un ...

Bosch starting volume production of silicon carbide power semiconductors After several years of development, Bosch is now starting volume production of silicon carbide (SiC) power semiconductors to supply automotive manufacturers worldwide. In the future, an increasing ...

