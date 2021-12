Ancelotti: “A Mourinho bisogna dare tempo, la Roma è in un momento di transizione. Inter squadra completa” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Real Madrid contro la Real Sociedad, ha commentato Roma-Inter di domani vista la sfida ormai imminente dei Blancos con i nerazzurri di martedì in Champions: “L’Inter sta facendo molto bene, è una squadra completa. La Roma è in momento di transizione. E’ appena arrivato Mourinho, ha portato entusiasmo e bisogna dargli tempo”. FOTO: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Real Madrid contro la Real Sociedad, ha commentatodi domani vista la sfida ormai imminente dei Blancos con i nerazzurri di martedì in Champions: “L’sta facendo molto bene, è una. Laè indi. E’ appena arrivato, ha portato entusiasmo edargli”. FOTO: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

