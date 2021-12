X Factor 2021 | ecco i quattro finalisti

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Al termine di una semifinale all'insegna dei duetti, Xsaluta un altro concorrente e decreta quali sono iche si giocheranno la vittoria la prossima settimana in una finale con ospiti i Maneskin e Coldplay. La semifinale è forse il momento più difficile di ogni edizione di Xe non ha fatto differenza la semifinale di X, che ha visto l'uscita di scena di un ultimo concorrente e decretato iche la settimana prossima si scontreranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore del talent Sky: Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, quindi uno per ogni giudice. Salutiamo quindi Erio del roster di Manuel Agnelli a un passo dall'ultima puntata, lasciando ogni giudice con un solo concorrente da ...

Bengala Fire, FELLOW, gIANMARIA e BALTIMORA sono i finalisti. Nell'ultima puntata che si terrà la prossima settimana presso il Forum di Assago super ospiti i Coldplay e i Maneskin. Conduce il padrone ...Nel corso della semifinale di X( LA DIRETTA ), in questo momento in onda su Sky e in streaming su NOW, è stata annunciata una grande sorpresa per la finale del prossimo 9 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago: dopo un ...X FACTOR 2021, LA DIRETTA DELLA SEMIFINALE 22.49 Pezzo difficilissimo per gIANMARIA che si metterà alla prova con 'Alexander Platz', brano scritto da Franco Battiato e portato ...Alla fine della seconda manche, per i voti del pubblico, sono finiti al ballottaggio Erio e Baltimora e alla fine i giudici hanno sancito che ad uscire sia Erio. Quindi ogni giudice porta in finale un ...