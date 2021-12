Quelli Che Il Calcio: chiude lo storico programma di Rai Due? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quelli Che Il Calcio è uno dei programmi più longevi della Rai. In onda dal 1993 con la conduzione di Fabio Fazio e arrivato fino ad oggi con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al timone, chiuderà i battenti dopo ben 29 anni. È stato uno dei programmi più celebri della seconda rete Rai: Quelli Che Il Calcio, storico programma nato nel 1993 sotto la conduzione di Fabio Fazio e che ha lanciato una grandissima quantità di personaggi televisivi, di comici e di imitatori, chiuderà ufficialmente i battenti. Dopo ben 29 anni, senza mai mancare una sola stagione televisiva, gli ultimi conduttori dello show saranno Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, alla conduzione dal 2017. Quelli Che Il Calcio ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 2 dicembre 2021)Che Ilè uno dei programmi più longevi della Rai. In onda dal 1993 con la conduzione di Fabio Fazio e arrivato fino ad oggi con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al timone,rà i battenti dopo ben 29 anni. È stato uno dei programmi più celebri della seconda rete Rai:Che Ilnato nel 1993 sotto la conduzione di Fabio Fazio e che ha lanciato una grandissima quantità di personaggi televisivi, di comici e di imitatori,rà ufficialmente i battenti. Dopo ben 29 anni, senza mai mancare una sola stagione televisiva, gli ultimi conduttori dello show saranno Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, alla conduzione dal 2017.Che Il...

