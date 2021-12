MOVIOLA – Lazio-Udinese | gol di Acerbi convalidato dal Var | lunghissima review | niente fuorigioco

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Var rimedia all’errore dell’assistente inconvalidando il gol di Francescoin un primo momento annullato per. L’offside, seppur di un soffio, non c’è, visto che Walace tiene in gioco per unil difensore biancoceleste. Piccinini convalida dopo la segnane dell’assistente e così i ragazzi di Sarri riescono a portarsi sul 4-3 completando la rimonta sui friulani. SportFace.

Advertising

ForteTano : #LazioUdinese ma questa moviola non la capisco,in Salernitana Juventus c'è stata una situazione simile,alla Juve gl… - infoitsport : Lazio Udinese LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - zazoomblog : MOVIOLA – Lazio-Udinese Patric espulso per doppio giallo: ingenuità clamorosa - #MOVIOLA #Lazio-Udinese #Patric - sportface2016 : #LazioUdinese, espulso #Patric: ingenuità clamorosa - zazoomblog : Moviola Lazio Udinese: l’episodio chiave del match - #Moviola #Lazio #Udinese: #l’episodio -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Lazio

Lazio News 24

...e Udinese si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 3 - 3...L'episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Udinese L'episodio chiave delladel match trae Udinese, valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Piccinini. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Episodio da moviola in Lazio-Udinese, gol di Acerbi convalidato dal Var: lunghissima review, niente fuorigioco ...Episodio da moviola in Lazio-Udinese con il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Patric per un fallo davvero ingenuo. Arriva la seconda ammonizione per una trattenuta prolungata su Udogie e co ...