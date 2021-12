Lo sfogo del primario del Pronto Soccorso di Pesaro contro i no vax: “Vi curo, ma vi disprezzo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giuramento di Ippocrate impone ai medici di non fare discriminazioni quando si parla di prestare il proprio servizio per curare qualcuno. E Umberto Gnudi, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, non ha assolutamente intenzione di infrangerlo. Quando si tratta di no vax, però, ci aggiunge una postilla: “Vi curo – ha scritto in un post di sfogo su Facebook – ma non parlatemi perché vi disprezzo, mi fate schifo”. Parole che hanno suscitato reazioni molto accese, in particolare insulti da parte di chi si è sentito chiamato in causa. “Sui social cerco di essere il più possibile politicamente corretto – esordisce Gnudi nel post – ma adesso non posso più farlo. All’ennesimo caso di no vax positivo (anziano con figli no vax, strafottente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giuramento di Ippocrate impone ai medici di non fare discriminazioni quando si parla di prestare il proprio servizio per curare qualcuno. E Umberto Gnudi,deldell’ospedale San Salvatore di, non ha assolutamente intenzione di infrangerlo. Quando si tratta di no vax, però, ci aggiunge una postilla: “Vi– ha scritto in un post disu Facebook – ma non parlatemi perché vi, mi fate schifo”. Parole che hanno suscitato reazioni molto accese, in particolare insulti da parte di chi si è sentito chiamato in causa. “Sui social cerco di essere il più possibile politicamente corretto – esordisce Gnudi nel post – ma adesso non posso più farlo. All’ennesimo caso di no vax positivo (anziano con figli no vax, strafottente ...

