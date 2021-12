LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oestersund in DIRETTA: Samuelsson concede il bis! Hofer non sbaglia ed è settimo: prima top ten azzurra (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54: A completare la top ten ci sono Latypov, Christiansen, Laegreid, Hofer, J. Boe, T. Boe, Weger 17.52: In attesa degli ultimi arrivi, dunque, riepilogo della gara di oggi: vince lo svedese Samuelsson che aveva già vinto sulla neve di casa una settimana fa, secondo posto per il francese Jacquelin, terzo piazza per l’altro francese Fillon Maillet 17.47: Gli altri azzurri: Giacomel sarà 25mo, Bormolini 32mo, Windisch al momento 55mo, Bionaz 99mo, Kuehn chiude al 12mo posto 17.44: Samuelsson, dunque, concede il bis e vince anche la seconda Sprint della stagione con una grande prova sugli sci, secondo posto per Jacquelin e terzo per Fillon Maillet, entrambi francesi. A completare la top ten ci sono Latypov, Christiansen, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54: A completare la top ten ci sono Latypov, Christiansen, Laegreid,, J. Boe, T. Boe, Weger 17.52: In attesa degli ultimi arrivi, dunque, riepilogo della gara di oggi: vince lo svedeseche aveva già vinto sulla neve di casa una settimana fa, secondo posto per il francese Jacquelin, terzo piazza per l’altro francese Fillon Maillet 17.47: Gli altri azzurri: Giacomel sarà 25mo, Bormolini 32mo, Windisch al momento 55mo, Bionaz 99mo, Kuehn chiude al 12mo posto 17.44:, dunque,il bis e vince anche la secondadella stagione con una grande prova sugli sci, secondo posto per Jacquelin e terzo per Fillon Maillet, entrambi francesi. A completare la top ten ci sono Latypov, Christiansen, ...

infoitsport : LIVE – Biathlon, sprint femminile Ostersund 2 2021: aggiornamenti IN DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oestersund in DIRETTA: Svezia, Norvegia e Francia, che battaglia nella seconda tappa di… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oestersund per la Sprint maschile: tutti contro Johannes Boe, è attacco al re! #biathlon #2Dicembre - neveitalia : LIVE da Oestersund per la Sprint maschile: tutti contro Johannes Boe, è attacco al re! #biathlon #2Dicembre… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia la seconda tappa svedese, azzurre all'attacco! -