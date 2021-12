Hamilton, Arabia Saudita? F1 ha scelto così ma io non a mio agio (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Se mi sento a mio agio qui? No, non direi che mi sento a mio agio. Ma lo sport ha preso la decisione di correre qui". Senza giri di parole Lewis Hamilton, che come in Qatar correrà con un casco color ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Se mi sento a mioqui? No, non direi che mi sento a mio. Ma lo sport ha preso la decisione di correre qui". Senza giri di parole Lewis, che come in Qatar correrà con un casco color ...

SkySportF1 : F1, GP Arabia Saudita: è ancora Max contro Lewis, ma stavolta può decidere il Mondiale #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, GP Arabia Saudita: Hamilton e il suo look nel giovedì di Jeddah. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - SkySportF1 : Formula 1, a Jeddah Hamilton o Verstappen? Puntate sui colpi di scena #SkyMotori #F1 #Formula1 - RaiSport : ?? #Hamilton: 'In #ArabiaSaudita non mi sento a mio agio' Il pilota #Mercedes in pista col casco arcobaleno contro… - LucaMana82 : #F1 A Jeremy Clarkson non piacerà, ma anche stavolta #Hamilton non sorvola sul problema dei diritti umani della naz… -