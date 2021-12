Gb ordina 114 milioni di dosi in più di Moderna a Pfizer

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il governo britannico ha firmato contratti per acquistare 114diin più di vaccini da/Biontech per il 2022 e il 2023. Lo ha annunciato il ministro della Salute del Regno ...

ANSA Nuova Europa

Il governo britannico ha firmato contratti per acquistare 114 milioni di dosi in più di vaccini da Moderna e Pfizer/Biontech per il 2022 e il 2023. Lo ha annunciato il ministro della Salute del Regno Unito, Sajid Javid, che secondo i media britannici ha ...