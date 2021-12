F1 | Carlos Sainz | “E’ stata una stagione positiva | tante volte a punti Duello con Leclerc? Bello | ma simbolico”

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Penultimo giro di giostra per il Circus della F1. L’appuntamento è sulla inedita pista di Gedda (Arabia Saudita) e per i piloti non sarà semplice per via di un layout molto particolare: un circuito cittadino che richiederà assetti particolarmente scarichi dal punto di vista aerodinamico, senza che però si possano sottovalutare i muretti così vicini alla sede stradale. Una vera e propria sfida per tutti in un round che mette tanto in palio, considerando la lotta iridata tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), separati da soli otto. In casa Ferrari, le prospettive sono le solite: cercare di rientrare nelle prime cinque posizioni al termine della gara ed essere la terza forza in pista. In un contesto del genere,è parso decisamente in crescita: il feeling con la Rossa è ...