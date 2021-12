È già ufficiale: Floki.com nuovo partner sulla maglia del Napoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come già annunciato in precedenza dalla stessa SSC Napoli, un nuovo sponsor ha abbracciato la causa del Napoli negli ultimi giorni: si tratta di Floki.com, sito web di criptovalute, mondo che adesso sta abbracciando anche la società azzurra. Di seguito, il tweet ufficiale. Floki, nuovo back-of-shirt sponsor del Napoli, da domenica è presente sulla nostra maglia gara.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xi6dmBTZUG— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 2, 2021 Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come già annunciato in precedenza dalla stessa SSC, unsponsor ha abbracciato la causa delnegli ultimi giorni: si tratta di.com, sito web di criptovalute, mondo che adesso sta abbracciando anche la società azzurra. Di seguito, il tweetback-of-shirt sponsor del, da domenica è presentenostragara.#ForzaSempre pic.twitter.com/xi6dmBTZUG— Official SSC(@ssc) December 2, 2021

