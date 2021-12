Dalla Danimarca: la notizia che tutti aspettavano su Eriksen! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il malore occorsogli durante Euro 2020 è finalmente tornato ad allenarsi il giocatore dell’Inter Christian Eriksen. Una notizia che tutti i tifosi di calcio e in particolare quelli nerazzurri aspettavano con ansia. Eriksen, Inter, Danimarca Finalmente è tornato Christian Eriksen si è allenato sul campo di Adalen nascosto da tutti gli sguardi di curiosi e media. Difficile dire ora quando il centrocampista danese possa tornare a calcare i campi in una partita ufficiale. Questo è però un primo passo. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero! LEGGI ANCHE: L’ex Juve dice la sua: “Il pallone d’oro l’assegnerei ad Eriksen” Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il malore occorsogli durante Euro 2020 è finalmente tornato ad allenarsi il giocatore dell’Inter Christian Eriksen. Unachei tifosi di calcio e in particolare quelli nerazzurricon ansia. Eriksen, Inter,Finalmente è tornato Christian Eriksen si è allenato sul campo di Adalen nascosto dagli sguardi di curiosi e media. Difficile dire ora quando il centrocampista danese possa tornare a calcare i campi in una partita ufficiale. Questo è però un primo passo. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero! LEGGI ANCHE: L’ex Juve dice la sua: “Il pallone d’oro l’assegnerei ad Eriksen”

Advertising

hortomvso : RT @spondainter: Dalla Danimarca ci fanno sapere che #Eriksen é tornato in campo a calciare quel pallone?? Grande Christian?? - MentalitNeroaz1 : Notizia importante dalla Danimarca su Christian Eriksen: il trequartista dell'Inter ha ripreso ad allenarsi in patr… - SpazioInter : Novità su Eriksen: la buona notizia arriva dalla Danimarca - - GoalItalia : Dalla Danimarca rivelano: #Eriksen è tornato ad allenarsi ?? - ilbiondino : RT @spondainter: Dalla Danimarca ci fanno sapere che #Eriksen é tornato in campo a calciare quel pallone?? Grande Christian?? -