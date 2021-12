(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - All'Ara Pacis di Roma, 6dellehanno ricevuto da-Osservatorio malattie rare il2.0'. A ricevere il riconoscimento sono stati in tutto 6istituzionali: i presidenti di Regione Lazio e Toscana, Nicola Zingaretti ed Eugenio Giani, la senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare malattie rare, le onorevoli Fabiola Bologna e Lisa Noja e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. La consegna oggi, nell'ambito della cerimonia dell'VIII edizione delper la comunicazione delle malattie rare, portato avanti insieme a Orphanet Italia, Fondazione Telethon, Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, ...

Advertising

fisco24_info : Da Omar Premio 'Connessioni' a 6 rappresentanti istituzioni: All'Ara Pacis di Roma, 6 rappresentanti delle istituzi… - italiaserait : Da Omar Premio ‘Connessioni’ a 6 rappresentanti istituzioni - italiaserait : Premiati i 6 vincitori dell’ottava edizione del Premio Omar - fisco24_info : Premiati i 6 vincitori dell'ottava edizione del Premio Omar: Sono 6 i vincitori dell'ottava edizione del Premio Oma… - RedattoreSocial : #?MalattieRare, i vincitori del Premio OMaR?. 'Cambiano temi e linguaggi'. @OssMalattieRare -

Ultime Notizie dalla rete : Omar Premio

E' andata alla Regione Lazio la prima edizione del'Connessioni 2.0', attribuito da- Osservatorio malattie rare, per aver garantito con delibera regionale lo screening neonatale della Sma, un atto a tutela della salute di tutti i neonati. ...ll terzo sipario "Siderea", è stato realizzato dall'artistaGalliani, nel 1991. Le visite si ... costumista, scenografo, artista poliedrico, luzzarese d'origine eOscar. Visite il 4 e 5 ...Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - All'Ara Pacis di Roma, 6 rappresentanti delle istituzioni hanno ricevuto da Omar-Osservatorio malattie rare il Premio 'Conness ...Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 6 i vincitori dell'ottava edizione del Premio Omar per la comunicazione su malattie e tumori rari, per un totale di circa ...