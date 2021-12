Contro Mosca sanzioni | non risposta militare L’equilibrio di Blinken sull’Ucraina

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il segretario di Stato statunitense, Antony, ha detto che se la Russia dovesse decidere di invadere l’Ucraina orientale la riposta sarà “risoluta” attraverso “misure economiche dall’elevato impatto”:“pagherà un prezzo enorme” perché verranno emesse“dalle quali finora ci eravamo astenuti”. La dichiarazione è dura, arriva da un contesto particolare come il vertice Nato di Riga e mentre quel centinaio di migliaia di soldati russi al confine ucraino non si ritira, ma lascia anche ampi spazi di mediazione: “Una strada diplomatica c’è”, ha detto l’americano. Aspetto fondamentale:non minaccia una, che sarebbe automatica secondo l’Articolo 5 se l’Ucraina facesse parte dell’Alleanza Atlantica. Discorso questo che invece, nonostante i vari ...

Ultime Notizie dalla rete : Contro Mosca

... a suonare l'allarme al Cremlino è stato l'impiego di droni forniti agli ucraini dalla Turchia - gli stessi usati dall'Azerbaijan nella guerra vintal'Armenia, alleato di- oltre alla ...Cosa significa "finlandizzare" A Riga, dove erano riuniti da due giorni i ministri della Nato, il segretario di stato americano Anthony Blinken ha messo in guardiaun'iniziativa militare,...L’Onu ha classificato la Repubblica Centrafricana come il secondo Paese meno sviluppato al mondo. Dal 2013 è precipitata in ...I?capi delle diplomazie di Russia e Stati Uniti si incontrano a Stoccolma, ma Putin detta le sue condizioni:?vuole dall’Alleanza Atlantica l’impegno - giuridicamente vincolante - a non espandersi ulte ...