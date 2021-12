Concorso infanzia e primaria, ecco i quadri di riferimento per la valutazione delle prove per posto comune e sostegno (Di giovedì 2 dicembre 2021) Concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 modificato con Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: la prova scritta, secondo il calendario comunicato dal Ministero, avrà avvio il prossimo 13 dicembre e proseguirà con turni mattutino e pomeridiano fino al 21 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 modificato con Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: la prova scritta, secondo il calendario comunicato dal Ministero, avrà avvio il prossimo 13 dicembre e proseguirà con turni mattutino e pomeridiano fino al 21 dicembre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, ecco i quadri di riferimento per la valutazione delle prove per posto comune e sosteg… - TecnicaScuola : Concorso docenti primaria e infanzia posto comune. Quadro di riferimento valutazione prova scritta --… - ProDocente : Concorso infanzia e primaria, gli obiettivi sono due: superare le prove e collocarsi nel numero dei posti a bando a… - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, gli obiettivi sono due: superare le prove e collocarsi nel numero dei posti a bando a… - PacificoTweet : Anief ricorre per l’ammissione al concorso ordinario infanzia/primaria 2020 -