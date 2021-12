Carolyn Smith, parla della sua malattia e dice “Io ho dappertutto …” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Carolyne Smith la conosciamo tutti per essere una nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Da diversi anni purtroppo la nota coreografa sta lottando contro un brutto male e nonostante questo non ha mai lasciato il suo lavoro. I momenti di difficoltà sono stati davvero tanti e Caroliyne Smith ha dimostrato di essere davvero una donna molto forte in questi ultimi anni. A parlare della malattia, di questi momenti di grande difficoltà è stata proprio la stessa nel corso di diverse interviste rilasciate a giornali e noti programmi televisivi. Carolyn Smith, il racconto della malattia Si è sempre dimostrata una donna piuttosto decisa, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021)la conosciamo tutti per essere una nota coreografa e presidentegiuria di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Da diversi anni purtroppo la nota coreografa sta lottando contro un brutto male e nonostante questo non ha mai lasciato il suo lavoro. I momenti di difficoltà sono stati davvero tanti e Caroliyneha dimostrato di essere davvero una donna molto forte in questi ultimi anni. Are, di questi momenti di grande difficoltà è stata proprio la stessa nel corso di diverse interviste rilasciate a giornali e noti programmi televisivi., il raccontoSi è sempre dimostrata una donna piuttosto decisa, ...

Advertising

Corriere : Carolyn Smith: «Ho dolori in tutto il corpo ma non mollo, continuo a lavorare» - FedericoCapuan3 : RT @Corriere: Carolyn Smith: «Ho dolori in tutto il corpo ma non mollo, continuo a lavorare» - crispadafora : RT @Corriere: Carolyn Smith: «Ho dolori in tutto il corpo ma non mollo, continuo a lavorare» - an12frnc : RT @Corriere: Carolyn Smith: «Ho dolori in tutto il corpo ma non mollo, continuo a lavorare» - LucRossi1 : RT @Corriere: Carolyn Smith: «Ho dolori in tutto il corpo ma non mollo, continuo a lavorare» -