Benevento vs Pordenone: gol, vittorie e sconfitte (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Benevento è imbattuto nei due precedenti contro il Pordenone in Serie B: un pareggio (1-1 nel settembre 2019) e un successo (2-1 nel febbraio 2020). Il Benevento ha vinto le ultime due partite giocate in Serie B, i campani non vincono tre gare consecutive nel campionato cadetto dal giugno 2020 (sette in quel caso). Il Benevento ha segnato almeno tre gol nel 50% (quattro su otto) delle partite interne di questo campionato, compresa l’ultima contro la Reggina (4-0), realizzandone, però, soltanto uno nelle restanti quattro. Il Pordenone non vince da 15 partite in trasferta (3N, 12P) e in 10 di queste non ha trovato il gol; l’ultimo successo esterno dei neroverdi nel torneo cadetto risale allo scorso febbraio: 3-1, contro la SPAL. Dopo una serie di 15 partite senza successi (4N, 10P), il ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilè imbattuto nei due precedenti contro ilin Serie B: un pareggio (1-1 nel settembre 2019) e un successo (2-1 nel febbraio 2020). Ilha vinto le ultime due partite giocate in Serie B, i campani non vincono tre gare consecutive nel campionato cadetto dal giugno 2020 (sette in quel caso). Ilha segnato almeno tre gol nel 50% (quattro su otto) delle partite interne di questo campionato, compresa l’ultima contro la Reggina (4-0), realizzandone, però, soltanto uno nelle restanti quattro. Ilnon vince da 15 partite in trasferta (3N, 12P) e in 10 di queste non ha trovato il gol; l’ultimo successo esterno dei neroverdi nel torneo cadetto risale allo scorso febbraio: 3-1, contro la SPAL. Dopo una serie di 15 partite senza successi (4N, 10P), il ...

