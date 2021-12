Beautiful, trama 2 dicembre 2021: Hope in difficoltà (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 2 dicembre 2021 con Hope in grande difficoltà a causa di Thomas. La giovane, infatti, da un lato vorrebbe assecondare il desiderio del giovane di tornare a lavorare con lei e dall'altro temerà che lui non sia cambiato e così non saprà cosa fare. Intanto, lo stilista parlerà con il manichino che secondo lui, gli dirà che la Logan lo desidera. Infine, Zende riceverà la visita di Julius Avant che non sarà arrabbiato con lui. Hope in difficoltà a causa di Thomas Hope ha assunto Zende come nuovo stilista della Hope for the future, tuttavia non riuscirà a non pensare al fatto che Thomas le aveva chiesto di riprendere a lavorare alla linea ora che non è più ossessionato da lei. La giovane sarà in palese ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anticipazionioggi 2conin grandea causa di Thomas. La giovane, infatti, da un lato vorrebbe assecondare il desiderio del giovane di tornare a lavorare con lei e dall'altro temerà che lui non sia cambiato e così non saprà cosa fare. Intanto, lo stilista parlerà con il manichino che secondo lui, gli dirà che la Logan lo desidera. Infine, Zende riceverà la visita di Julius Avant che non sarà arrabbiato con lui.ina causa di Thomasha assunto Zende come nuovo stilista dellafor the future, tuttavia non riuscirà a non pensare al fatto che Thomas le aveva chiesto di riprendere a lavorare alla linea ora che non è più ossessionato da lei. La giovane sarà in palese ...

Advertising

Beatricetpwk : qualcuno che ha letto “young & beautiful” mi può spiegare di che parla pls che dalla trama scritta su wattpad non capisco - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2dicembre - abatometro : @trimonaz letteralmente beautiful con i nomi per fare hype, sia per recitazione che per profondità di trama - Zen19861 : @1a_v1ttor @Clarypeasinapod Non può vincere ami, non può, non può vincere una trama che è peggio delle telenovelas… -