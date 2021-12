Advertising

LaStampa : Sospesi i programmi di Del Debbio e Giordano su Rete 4: Berlusconi ferma i talk sovranisti - pirata_21 : Sospesi i programmi di Del Debbio e Giordano su #Rete4: #Berlusconi ferma i talk sovranisti. Stavolta è l'editto Quirinale. - SecolodItalia1 : Talk sospesi, Mediaset: nessuno stop nei palinsesti di Natale. Giordano: sarò sempre “fuori dal coro”… - XMauJu : RT @mgmaglie: Rai3, #Cartabianca 935.000 spettatori,share del 4.8%. Su Rete4 #FuoridalCoro 983.000 spettatori,5.9% di share. Su La7 #DiMart… - Frances47065366 : RT @mgmaglie: Rai3, #Cartabianca 935.000 spettatori,share del 4.8%. Su Rete4 #FuoridalCoro 983.000 spettatori,5.9% di share. Su La7 #DiMart… -

Ultime Notizie dalla rete : Talk sospesi

SCENARIO/ Draghi a palazzo Chigi apre il "rischio Vietnam" nel voto sul Quirinale 'Rete 4,... Io faccio un dibattito, unshow e non si può fare con una parte sola, bisogna essere almeno in ...ci sarebbe la volontà di giocarsi la partita del Quirinale senza queste casse di risonanza del populismo di destra Sullo stesso argomento: Confalonieri: "I No vax servono nei- show, ma nessuno ...Rete 4, rumors sulla possibile chiusura dei programmi di Giordano e Del Debbio su richiesta di Silvio Berlusconi: le reazioni ...Si parla di "ferie natalizie" prolungate per i due talk show. I conduttori fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcun ordine di servizio, ma molti quotidiani parlano di una decisione presa proprio ...