Sassuolo-Napoli 2-2: Fabian e Mertens illudono gli azzurri. Gol annullato a Defrel (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sassuolo-Napoli 2-2, azzurri avanti con Fabian e Mertens si fanno recuperare da Scamacca e Ferrari. Nel finale gol annullato a Defrel. Sassuolo-Napoli 2-2 Il Napoli si fa raggiungere da 2-0 a 2-2 dal Sassuolo, Spalletti resta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano rispettivamente a -1 e -2. Sblocca Fabian Ruiz a inizio ripresa, poi bis di Mertens. Scamacca riapre il match. Pari definitivo firmato da Ferrari all’89’. Nel finale espulso Spalletti e gol annullato dal Var a Defrel in pieno recupero. Cambi forzati per Insigne (all’intervallo), Fabian Ruiz e Koulibaly. I primi due lasciano ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 dicembre 2021)2-2,avanti consi fanno recuperare da Scamacca e Ferrari. Nel finale gol2-2 Ilsi fa raggiungere da 2-0 a 2-2 dal, Spalletti resta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano rispettivamente a -1 e -2. SbloccaRuiz a inizio ripresa, poi bis di. Scamacca riapre il match. Pari definitivo firmato da Ferrari all’89’. Nel finale espulso Spalletti e goldal Var ain pieno recupero. Cambi forzati per Insigne (all’intervallo),Ruiz e Koulibaly. I primi due lasciano ...

