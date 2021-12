Rai2, Massimo Lavatore nuovo direttore ad interim (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Massimo Lavatore Cambio di comando a Rai2. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riuntosi oggi sotto al presidenza di Marinella Soldi, ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina di Massimo Lavatore a nuovo direttore ad interim della rete. Il dirigente prenderà il posto di Ludovico Di Meo, del quale era già vice. Lavatore, prossimo alla pensione, coprirà l’incarico per i prossimi mesi fino a giugno, quando diventeranno operative le nuove direzioni di Genere, che di fatto rimpiazzeranno quelle di rete come spiegato dallo stesso AD Rai Carlo Fuortes. Il suo compito sarà dunque quello di traghettare Rai2 verso la nuova impostazione aziendale. In Cda, l’unico voto contrario al nuovo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 dicembre 2021)Cambio di comando a. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riuntosi oggi sotto al presidenza di Marinella Soldi, ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina diaddella rete. Il dirigente prenderà il posto di Ludovico Di Meo, del quale era già vice., prossimo alla pensione, coprirà l’incarico per i prossimi mesi fino a giugno, quando diventeranno operative le nuove direzioni di Genere, che di fatto rimpiazzeranno quelle di rete come spiegato dallo stesso AD Rai Carlo Fuortes. Il suo compito sarà dunque quello di traghettareverso la nuova impostazione aziendale. In Cda, l’unico voto contrario al...

Ultime Notizie dalla rete : Rai2 Massimo Massimo Lavatore direttore ad interim di Rai2 - Primaonline Il Consiglio di Amministrazione della Rai, presieduto da Marinella Soldi, ha espresso nella riunione di oggi parere favorevole alla proposta di nomina di Massimo Lavatore a direttore ad interim di RaiDue avanzata dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes.

Mare Fuori: le Anticipazioni sulla Terza Puntata in onda Stasera su Rai2 ... anche stasera 1 dicembre in prima serata su Rai2 . Prodotto da Picomedia e Rai Fiction, diretto ... Massimo riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina .

Massimo Lavatore è il nuovo direttore di Rai2 Primaonline Rai2, Massimo Lavatore nuovo direttore ad interim Cambio di comando a Rai2. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riuntosi oggi sotto al presidenza di Marinella Soldi, ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina di Massimo Lavatore a n ...

Rai, Lavatore direttore Rai 2: ok Cda. Tgr notturni chiusi, cdr: sì a sciopero Dai comitati di redazione via libera unanime alle proteste contro i tagli. Ok anche alla proposta dell'esecutivo Usigrai di citare in giudizio l'azienda ...

