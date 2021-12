Plusvalenze Juventus, due indagati non hanno risposto ai giudici (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Marco Re è stato dirigente finanziario del club, Stefano Bertola Chief Corporate & Financial Officer Leggi su itasportpress (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Marco Re è stato dirigente finanziario del club, Stefano Bertola Chief Corporate & Financial Officer

Advertising

reportrai3 : Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima della Juventus… - sportmediaset : Plusvalenze #Juve, due indagati non rispondono all'interrogatorio. #SportMediaset #UltimOra - sportmediaset : #Juve, caso plusvalenze: il patteggiamento con forte multa l'esito più probabile. #SportMediaset… - chiesaalcentro : RT @mirkonicolino: (#GdS) #Plusvalenze: si cerca una carta privata con un obbligo 'non federale' per il trasferimento di #Demiral dalla #Ju… - antocheeks96 : RT @mirkonicolino: (#GdS) #Plusvalenze: si cerca una carta privata con un obbligo 'non federale' per il trasferimento di #Demiral dalla #Ju… -