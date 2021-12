Omicron, la Nigeria: “Positivi alla nuova variante alcuni test su viaggiatori eseguiti in ottobre” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Che la variante Omicron, sequenziata per la prima volta in Sudafrica, circolasse prima dell’annuncio delle autorità sudafricane, sembrava quasi scontato, ma la Nigeria afferma di aver trovato a posteriori alcuni casi della nuova mutazione fra i test su alcuni viaggiatori entrati nel Paese in ottobre, cioè oltre un mese prima che da Johannesburg arrivasse l’annuncio di casi di Positività anomali e la presenza di ben 32 mutazione nella proteina Spike del coronavirus Sars Cov 2. La notizia è riportata dal quotidiano inglese The Guardian che cita il centro per il controllo delle malattie Nigeriano. In attesa di comprendere meglio se Omicron, oltre a sembrare più contagiosa e trasmissibile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Che la, sequenziata per la prima volta in Sudafrica, circolasse prima dell’annuncio delle autorità sudafricane, sembrava quasi scontato, ma laafferma di aver trovato a posterioricasi dellamutazione fra isuentrati nel Paese in, cioè oltre un mese prima che da Johannesburg arrivasse l’annuncio di casi dità anomali e la presenza di ben 32 mutazione nella proteina Spike del coronavirus Sars Cov 2. La notizia è riportata dal quotidiano inglese The Guardian che cita il centro per il controllo delle malattieno. In attesa di comprendere meglio se, oltre a sembrare più contagiosa e trasmissibile, ...

Advertising

BAG_OFSP_UFSP : Registrata anche in Portogallo, Nigeria, Canada e Giappone la variante Omicron. Dal 30.11.21 ore 00:00 tutte le per… - OmarSarcinella : RT @HuffPostItalia: Omicron in Nigeria c'era da ottobre - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Omicron, la Nigeria: “Positivi alla nuova variante alcuni test su viaggiatori eseguiti in ottobre” - DanielaPF75 : RT @GiovaQuez: La Nigeria afferma di aver trovato a posteriori alcuni casi di variante Omicron fra i test su alcuni viaggiatori entrati nel… - PaoloBorg : RT @GiovaQuez: La Nigeria afferma di aver trovato a posteriori alcuni casi di variante Omicron fra i test su alcuni viaggiatori entrati nel… -